Der erste Neuzugang ist fix: 1. FC Magdeburg holt Abwehrspieler aus Österreich!

Magdeburg - Kaum ist die Saison in der 2. Bundesliga beendet, da meldet der 1. FC Magdeburg auch schon Vollzug! Innenverteidiger Jean Hugonet (23) kommt als erster Neuzugang für die Spielzeit 2023/24 an die Elbe.

Der französische Defensivspezialist machte seine ersten Schritte in seiner Geburtsstadt beim Paris FC, wo er bis 2018 sämtliche Jugendabteilungen durchlief und schließlich auch den Sprung in den Profibereich schaffte.

Und er fügte an: "Mit seinen 23 Jahren kann er sein vorhandenes Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen und mit uns den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen."

"Mit Jean haben wir einen Innenverteidiger verpflichtet, der seine Qualitäten bereits in der ersten und zweiten Liga in Österreich unter Beweis gestellt hat", erklärte Geschäftsführer Sport Otmar Schork (65) im Zuge der Vorstellung.

Das gab der FCM an Dienstagmittag offiziell bekannt. Der 23-jährige Abwehrmann wechselt ablösefrei vom österreichischen Erstligisten SC Austria Lustenau nach Sachsen-Anhalt, da sein Vertrag in Vorarlberg auslief.

FCM-Coach Christian Titz (52, l.) und Otmar Schork (65, r.) begrüßten Jean Hugonet in der MDCC-Arena. © 1. FC Magdeburg

2020 folgte der Wechsel zu US Saint-Malo in die vierte französische Liga, doch dort reichte es nur zu zwei Einsätzen im Pokal und einem Kurzauftritt in der National 2, weshalb es ihn schon ein Jahr darauf nach Lustenau zog.

Die Entscheidung für die beschauliche Marktgemeinde an der Grenze zur Schweiz sollte sich auszahlen, denn bei der Austria avancierte der 1,86 Meter große Rechtsfuß auf Anhieb zur Stammkraft.

In seiner ersten Saison absolvierte er 29 Partien und half kräftig beim Aufstieg ins österreichische Oberhaus mit, wo er in der aktuellen Spielzeit 28-mal auf dem Rasen stand, einen Treffer beisteuerte und mit seinem Team als Zweiter der Qualifikationsgruppe souverän die Klasse hielt.