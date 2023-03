1. FC Magdeburg schockiert wegen Brünker-Drama: Wenn das Spiel gegen Paderborn zur Nebensache wird

Magdeburg - Sportlich gesehen läuft es in den vergangenen Wochen beim 1. FC Magdeburg. Drei Siege aus vier Spielen in der 2. Bundesliga sind eine gute Bilanz. Am Samstag soll beim Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 (13 Uhr/Sky) der nächste Aufstiegsaspirant geärgert werden. Doch mitten in der Vorbereitung auf die Partie gab es plötzlich schockierende Nachrichten.