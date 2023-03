Baris Atik verlängert beim 1. FC Magdeburg: "Möchte mit dem Club weiterhin Geschichte schreiben"

FCM-Offensivspieler Baris Atik (28) hat seinen Vertrag verlängert. © 1. FC Magdeburg

Dies gab der Verein am Dienstagvormittag bekannt. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist der 28-Jährige fester Bestandteil in der Magdeburger Elf.

Er überzeugte immer wieder mit starkem Einsatz und in seiner Position als Vize-Kapitän. Neben seiner Außenpositionen im Angriff ist er auch im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar.

In der bisherigen Zweitliga-Saison erzielte er in 19 Spielen fünf Tore und fünf Vorlagen. Vor seiner Karriere in Magdeburg war er drei Jahre lang Spieler bei Dynamo Dresden.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Atik: "Für mich ist der 1. FC Magdeburg etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich im Verein mit diesen sensationellen Fans enorm wohl und sehr wertgeschätzt. Deshalb ist es mir nicht schwergefallen, meinen Vertrag zu verlängern. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich möchte, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem Club weiterhin Geschichte schreiben."

Auch Cheftrainer Christian Titz (51) ist mit Baris Atik zufrieden. Demnach spiele er nicht nur auf dem Platz, sondern auch intern eine tragende Rolle.