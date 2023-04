Geiles Jokertor macht Magdeburg happy! 1. FCM atmet in der 2. Liga tief durch

Moritz Kwarteng (l.) leitete mit seinem neunten Saisontor den Sieg ein. © Michael Matthey/dpa

Durch seinen sechsten Auswärtssieg überholte der FCM die zuvor punktgleichen Braunschweiger sowie Nürnberg und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte - bei zudem deutlich besserer Tordifferenz.

Das Samstagabend-Match war von großer Brisanz geprägt, denn mit Nürnberg (2:0 gegen Düsseldorf) und Rostock (2:0 gegen Fürth) hatten am Nachmittag zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen. Klar: Wer im Eintracht-Stadion verliert, rutscht noch mal ordentlich unten mit rein.

Die Gäste konnten sich in puncto Ballbesitz und Zweikämpfe Vorteile in der Anfangsphase schaffen, mussten aber bei schnellen Gegenstößen der Löwen hellwach sein.

Ein wunderbarer, wenn auch etwas glücklich zustande gekommener, auf jeden Fall aber perfekt ausgespielter Angriff brachte dem dreifachen DDR-Meister dann die Führung.

Silas Gnaka passte aus der eigenen Hälfte scharf nach vorn, wo Jason Ceka am Ball vorbeirutschte. Der neu in die Startelf gerückte Kai Brünker schaltete aber schnell, behauptete das Spielgerät per Halbdrehung, passte Kwarteng wunderbar in den Lauf, der im Strafraum einen Haken schlug und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann per Flachschuss durch die Beine überwand - 1:0, sein neuntes Saisontor (22.).