Nach emotionalem Abschied vom 1. FC Magdeburg: So will Brünker jetzt weitermachen

Magdeburg - "Ich wäre schon gern hiergeblieben", gestand Kai Brünker (28) am vergangenen Sonntag nach dem 4:0 des 1. FC Magdeburg gegen Arminia Bielefeld. Es war das letzte Spiel des Stürmers, der in den vergangenen Monaten so viel durchgemacht hat für die Blau-Weißen.