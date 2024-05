Selbst Düsseldorfs B-Elf schießt schwache Magdeburger ab

Düsseldorf - Es geht um nichts mehr für den 1. FC Magdeburg, auch in der nächsten Saison ist die 2. Bundesliga gesichert. Trotzdem wollte sich Blau-Weiß beim letzten Saisonspiel in Düsseldorf gebührend von den Fans verabschieden. Doch selbst gegen eine B-Elf der Fortuna gelingt das bisher nicht so gut.