Bei Königsdörffer-Show: Plötzlich wird es ganz ruhig zwischen Magdeburg und dem HSV!

Magdeburg - Absolutes Topspiel in der 2. Bundesliga am Freitagabend. Vierter gegen Erster, der 1. FC Magdeburg empfängt den HSV. Und ein Spieler hatte besonders Bock: Ransford Königsdörffer! Im zweiten Durchgang wurde es plötzlich still im Rund, weil es wohl einen medizinischen Notfall im Stadion gab.