Er wollte Deutschland schon viele Male verlassen: Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Ex-Nationalspieler

Erfurt - Fußball-Regionalligist FC Rot Weiß Erfurt hat den Jamaikaner Michael Seaton (27) verpflichtet. Zuletzt stand der Angreifer, für den Erfurt die zwölfte Station in seiner Vereinslaufbahn darstellt, bei Liga-Konkurrent Berliner AK unter Vertrag.

Michael Seaton (27) dürfte wohl mit reichlich Erfahrungen im Gepäck nach Erfurt wechseln. (Archivbild) © Imago/Matthias Koch

Wie der FC Rot-Weiß Erfurt am Dienstag offiziell mitteilte, kommt der 27-Jährige ablösefrei in die Thüringer Landeshauptstadt. Den Angaben nach unterschreibt Seaton zunächst bis Sommer 2025.

Im Alter von 17 gab der Angreifer laut Verein sein Debüt für die jamaikanische A-Nationalmannschaft. Insgesamt 14 Mal lief er für sein Heimatland auf. "Der Mittelstürmer bringt auch auf Vereinsebene ordentlich internationale Erfahrung in unsere Offensivreihe, konnte seine Qualitäten schon in den USA, Schweden und Israel unter Beweis stellen", heißt es in einer Mitteilung.

Wirft man auf dem Portal transfermarkt.de einen Blick auf seine Vereinslaufbahn, dann fällt auf, dass Seaton mit Rot-Weiß Erfurt das halbe Dutzend voll macht. Nach Deutschland wechselte der Mittelstürmer im Jahr 2020 - genauer gesagt zum Drittligisten FC Viktoria Köln.

Auch für Regionalligist BSV Rehden schnürte er sich während seiner Deutschland-Etappe bereits die Schuhe. Kurzzeitig spielte Seaton auch beim FC Erzgebirge Aue (Anm. d. Red.: damals noch 2. Bundesliga) - vor. Zur Verpflichtung kam es allerdings nicht.

Im Jahr 2022 war der in Spanish Town geborene Angreifer nach einer Wechselposse sogar vereinslos. Wie er gegenüber transfermarkt.de mitteilte, habe er daraufhin mehrere Nächte in einem Auto schlafen müssen, weil er es niemanden erzählen wollte.