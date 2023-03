Zwei Elfer, Platzverweis, Rückstand aufgeholt: Viel Drama, aber kein Sieger im Thüringen-Derby!

Jenas Pasqual Verkamp (25, im Vordergrund) war einer der Schlüsselakteure des 90. Thüringen-Derbys. © IMAGO / Christoph Worsch

Am Ende wurde es doch noch die erwartete Schlacht um die Vorherrschaft im Thüringer Fußball! Nach einem mäßigen ersten Durchgang, in dem beide Mannschaften noch nicht das große Risiko gingen, war die zweite Halbzeit an Dramatik nicht mehr zu überbieten.

Als Pasqual Verkamp (25) in der 66. Minute beim Stand von 1:0 für Jena das Spielfeld nach einem Krampf verließ, sah Carl Zeiss schon wie der sichere Sieger aus.

Und Verkamp wie der heimliche Held des Spiels, nachdem er in der 20. Minute erst noch einen Foulelfmeter verballert hatte. In der 51. Minute machte er es besser und brachte sein Team in Führung.

Der in der ersten Hälfte auffälligste Spieler der Partie, Maximilian Krauß (25), war es, der das Führungstor einleitete. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau durch Erfurts Aaron Manu (23) hatte Jenas Linksaußen das halbe Feld frei vor sich, marschierte aufs Tor und legte uneigennützig auf den mitgelaufenen Verkamp rüber. Dieser hatte keine Mühe, den Ball einzuschieben.



Wenige Minuten später musste Verkamp runter, doch Jena machte weiter und erzielte durch Jonathan Muiomo (24) nach tollem Dribbling des überragenden Krauß das 2:0.

Doch ab da gab Carl Zeiss das Spiel aus der Hand und bekam die Quittung dafür, dass sie sämtliche Offensivbemühungen einstellten.