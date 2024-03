Personal-Beben auf Schalke: Klub schmeißt Profi raus und trennt sich von Vereinslegende

Gelsenkirchen - Beim FC Schalke 04 liegen die Nerven weiterhin blank. Mitten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga will Trainer Karel Geraerts (42) jetzt offenbar ein Zeichen setzen und hat Ex-Bundesliga-Profi Timo Baumgartl (28) rausgeschmissen. Das teilte der Verein am Freitag mit.