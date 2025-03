Bundesliga-Star war ein halbes Jahr lang ohne Verein, jetzt ist er Kapitän

Jackson Irvine (32, r) ist aktuell Kapitän des FC St. Pauli, vor wenigen Jahren war er mehrere Monate ohne einen Verein. © Fabian Strauch/dpa

Nach drei Spielzeiten beim englischen Zweitligisten Hull City kam im Sommer 2020 überraschend das Aus. Ein neuer Verein fand sich nicht. Erst am 12. Januar 2021 unterschrieb Irvine beim schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh einen Vertrag. Ein halbes Jahr später landete er schließlich am Millerntor, wo er mittlerweile nicht nur Kapitän ist, sondern auch Bundesliga spielt.

Im neuen Kicker-Format "Behind the Kicker" blickte er gemeinsam mit Moderator Marc Wiese auf diese schwierige Zeit zurück. "Es ist eine bizarre Erfahrung", gab Irvine zu. "Ich weiß, Covid war für viele Menschen viel härter, aber es war eine sehr seltsame Zeit in meiner Karriere, neun Monate ohne ein Spiel und sechs Monate ohne Verein."

In diesem Zeitraum habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen der Australier zweifelte, seine Karriere fortsetzen zu können. "Es hat viel mentale Stärke erfordert, viel Unterstützung von meiner Familie, meiner Partnerin und meinem Berater, der eine große Rolle dabei gespielt hat, mich hierher zu diesem Verein zu bringen", erklärte der 32-Jährige.

Doch gemeinsame habe man einen Weg gefunden, um Irvine wieder auf ein hohes Niveau heranzuführen. "Wie gesagt, es gab wirklich Zeiten in dieser Phase, in denen ich dachte, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein würde, das zu erreichen, was ich in den letzten Jahren erreicht habe."