Elias Saad feiert starkes Startelf-Debüt für FC St. Pauli: "War schon aufgeregt"

Nach zwei Einwechslungen durfte Winter-Neuzugang Elias Saad am Samstag erstmals von Beginn an für den FC St. Pauli auflaufen und feierte ein starkes Debüt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Was für ein Debüt! Nach zwei Joker-Einsätzen und seinem ersten Tor in der vergangenen Woche durfte Elias Saad (23) am Samstag das erste Mal für die Profis des FC St. Pauli von Beginn an auflaufen. Beim 2:1-Erfolg über Arminia Bielefeld zeigte der Außenspieler eine starke Leistung.

Elias Saad (23, l) feierte am Samstag gegen Arminia Bielefeld sein Startelf-Debüt für die Profis des FC St. Pauli. © IMAGO / KBS-Picture Die Aufregung beim Winter-Neuzugang vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt dürfte groß gewesen sein. Einen Tag vor der Partie gegen die Ostwestfalen erfuhr er von Trainer Fabian Hürzeler (30), dass er in der Startelf stehen würde. "Ich war schon sehr glücklich", erinnerte sich Saad an den Moment. "Der Trainer hat mir auch den Druck rausgenommen." Dennoch war der Puls im Spielertunnel beim 23-Jährigen hoch. "Sobald es losging, mit der Glocke und so, war ich direkt 'on fire' und wollte Gas geben", blickte er zurück. Und das tat er auch. In der ersten halben Stunde war der Außenbahnspieler an fast jeder gefährlichen Aktion der Kiezkicker beteiligt. Vor allem in der zweiten Hälfte war beim gebürtigen Hamburger allerdings ein wenig die Luft raus. "Es war eine intensive erste Halbzeit", erklärte Saad, der nach 63 Minuten das Feld räumen musste. FC St. Pauli Ausgerechnet Hartel! Dauerläufer ebnet FC St. Pauli den Weg zum Sieg über Ex-Klub Arminia Bielfeld Mit seiner eigenen Leistung bis dahin ging er kritisch um. "Offensiv war es nicht das beste Spiel von mir", gab er zu. Defensiv habe er aber die Aufgaben seines Trainers erfüllt. Das bestätigte auch Hürzeler. "Er hat das ordentlich gemacht. Er kann zufrieden sein."

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler stellt Elias Saad Einsatz gegen SV Darmstadt 98 in Aussicht