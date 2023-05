Ex-St.-Pauli-Flügelflitzer Ryo Miyaichi feiert nach zehn Monaten sein Comeback

Ryo Miyaichi (30, l) gab am Mittwoch erstmals nach zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback und wurde von Trainer Kevin Muscat (49) eingewechselt. © IMAGO / AFLOSPORT

Der Japaner musste die Kiezkicker im Sommer 2021 nach sechs Jahren verlassen und ging zurück in seine Heimat Japan, wo er einen Vertrag bei den Yokohama F. Marinos unterschrieb.

Der dortige Beginn war allerdings erneut von Verletzungen geprägt, sodass Miyaichi in der ersten Saison nur auf zwei mickrige Kurzeinsätze kam. In dieser Spielzeit schien es besser zulaufen. Der 30-Jährige kam in 15 Partien zum Einsatz, in acht davon stand er in der Startelf.

Dann folgte Ende Juli beim Länderspiel zwischen Japan und Südkorea (3:0) der große Schock: Kreuzbandriss! Es war bereits der dritte in seiner Karriere.

Doch Miyaichi gab - wieder einmal - nicht auf und quälte sich durch die Reha. Mit Erfolg. Am Mittwoch gab er im Pokalspiel gegen Consadole Sappora sein Comeback. Der Flügelflitzer wurde in der 82. Minute für Kōta Mizunuma (33) eingewechselt.

Dass die Partie mit 2:3 verloren ging, dürfte Miyaichi ziemlich egal gewesen. Nach 248 Tagen und 25 verpassten Begegnungen war es für den 30-Jährigen viel wichtiger, endlich wieder auf den Rasen zurückgekehrt zu sein.