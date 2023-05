FC St. Pauli empfängt den KSC: Alle Infos zum möglichen Rekordspiel der Kiezkicker

Hamburg - Am letzten Spieltag will der FC St. Pauli mit einem Sieg über den Karlsruher SC Geschichte schreiben. Mit einem Dreier würden die Kiezkicker gleich zwei Bestmarken knacken. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

Das Hinspiel zwischen dem FC St. Pauli um David Otto (r.) und dem KSC mit Kyoung-rok Choi endete 4:4. © Uli Deck/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Mets, Medic, Dzwigala - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe, Daschner, Saad



Karlsruhe: Gersbeck - S. Jung, Gordon, Kobald, Brosinski - Wanitzek, Jensen - Choi, Nebel - Kaufmann, Schleusener

Bilanz

Am Sonntag treffen die Kiezkicker und der KSC zum 40. Mal aufeinander. Die Bilanz spricht für die Boys in Brown. In 14 Begegnungen verließen sie den Rasen als Sieger, nur zehnmal mussten sie sich geschlagen geben. 15 Partien endeten unentschieden.

Die letzten vier Duelle gegen Karlsruhe blieb St. Pauli ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Das Hinspiel

Das endete Mitte November völlig verrückt mit 4:4! Der KSC war nach 16 Minuten durch Fabian Schleusener (12.) und Marvin Wanitzek (16.) mit 2:0 in Führung gegangen. Den Anschlusstreffer durch Johannes Eggestein (24.) konterte Schleusener (31). Doch die Kiezkicker kamen noch vor der Pause zurück und stellten durch Eggestein (35.) und Eric Smith (43.) auf 3:3.

Nach Wiederanpfiff brachte Mikkel Kaufmann die Badenser (50.) wieder in Front, doch Lukas Daschner glich nach einer guten Stunde erneut aus und sorgte so für den späteren Entstand.