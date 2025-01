FC St. Pauli empfängt Union Berlin: Alle Infos zum Sonntagsspiel am Millerntor

Hamburg - Wer holt den zweiten Sieg in Serie? Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli zum Abschluss des 19. Spieltages Union Berlin . TAG24 hat alle wichtiges Infos für Euch zusammengestellt.

Der FC St. Pauli verlor das Hinspiel bei Union Berlin durch ein Tor von Benedict Hollerbach (M) mit 0:1. © Christophe Gateau/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Sands, Wahl, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Guilavogui, J. Eggestein, Weißhaupt

Es fehlen: Dzwigala (Rotsperre), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), Smith (fünfte Gelbe Karte), R. Wagner (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung)

Union Berlin: Schwolow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Rothe - Schäfer, Kemlein - Jordan, Hollerbach

Es fehlen: Ilic (Knöchelprobleme), Rönnow (Aufbautraining), Roussillon (nicht berücksichtigt), Volland (nicht berücksichtigt)

Die Bilanz

Bislang gab es zwischen den beiden Vereinen 28 Begegnungen, neun davon konnten die Kiezkicker gewinnen, die Eisernen hingegen 13. Das Hinspiel an der Alten Försterei endete nach einem Tor von Benedict Hollerbach 1:0 für Union.

Das letzte Duell am Millerntor gewann hingegen St. Pauli mit 3:2, es war der einzige Sieg in den letzten elf Aufeinandertreffen. Damals erfolgreich: Sami Allagui und Alex Meier per Doppelpack für die Boys in Brown, für die Köpenicker trafen Grischa Prömel und Suleiman Abdullahi.