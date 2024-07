FC St. Pauli im Trainingslager: Nemeth mit dem Bock, Fürth erhöht

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Der Aufsteiger kommt ins Schwitzen! Seit Montag bereitet sich der FC St. Pauli im Trainingslager in Scheffau am Wildern Kaiser in Österreich auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Die Kiezkicker um Lars Ritzka (26, l.) und Connor Metcalfe (24) werden ordentlich gefordert. © Witters/LeonieHorky

Neu-Trainer Alexander Blessin (51) und sein Team kennen trotz zum Teil brütender Hitze keine Gnade und scheuchen die Kiezkicker über den Rasen.

Am Freitag absolviert St. Pauli sein erstes Testspiel im Rahmen der Reise. Gespielt wird gegen Greuther Fürth in Kufstein (18 Uhr). Am 24. August folgen zwei weitere Partien gegen Slaven Belupo (12 Uhr in Schwaz) und später gegen Olympique Lyon (18 Uhr in Wörgl).