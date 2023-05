FC St. Pauli landet Transfercoup! Kiel-Kapitän Wahl kommt ablösefrei

Hauke Wahl (29) wechselt ablösefrei von Holstein Kiel zum FC St. Pauli. © FCSP

Die Kiezkicker gaben den ablösefreien Wechsel, der sich bereits vor Wochen angebahnt hatte, am Dienstagvormittag bekannt.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli und die Rückkehr in meine Heimatstadt Hamburg", erklärt Wahl in einer Mitteilung. "Der Verein hat einen ambitionierten Weg eingeschlagen und ich möchte mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten."

Für den 29-Jährigen ist es die erste Profi-Station in seiner Heimat. Der Abwehrspieler kickte bereits in der Jugend der Kieler, zog dann aber 2015 weiter in Richtung Paderborn. Von dort aus folgten Stationen beim FC Ingolstadt und 1. FC Heidenheim. 2018 kehrte Wahl schließlich zu den Störchen zurück, wo er in den vergangenen vier Spielzeiten Kapitän war.

Trainer Fabian Hürzeler (30) freut sich auf seinen zweiten Neuzugang. "Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und kann sowohl in der Defensivarbeit als auch mit dem Ball am Fuß sehr wertvoll für uns sein", sagte er über Wahl, in dem er einen "absoluten Führungsspieler" sieht.