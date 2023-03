FC St. Pauli macht sich das Leben selbst schwer: "Komplett verschlafen"

Hamburg - Sieben auf einen Streich! Der FC St. Pauli hat seine beeindruckende Siegesserie in der zweiten Liga fortgesetzt und am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1) gewonnen.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler war mir der Anfangsphase seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. © Axel Heimken/dpa

Dabei hatten die Kiezkicker vor allem in der Anfangsphase große Probleme mit der Spielweise des Kleeblatts und großen Redebedarf. "Ich hatte davor gewarnt, es auf die leichte Schulter zu nehmen", ärgerte sich Trainer Fabian Hürzeler (30). "Das hat sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben."

In den ersten Minuten fehlte es bei St. Pauli an allen Ecken und Enden: Wenig Intensität in den Zweikämpfen, kaum Ballkontrolle, geringe Gefahr in der Offensive. Die Konsequenz: Die frühe Führung der Fürther durch Ragnar Ache (24) nach fünf Zeigerumdrehungen, bei der vor allem Branimir Hrgota (30) im Strafraum nicht angegriffen worden war.

"Wir haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen", gab Lukas Daschner (24) zu und war froh, dass der zweite Treffer durch Ache nach zehn Minuten wegen Abseits wieder zurückgenommen wurde. "Das 0:1 war noch nicht der Wachmacher."

Nein, es war das vermeintliche 0:2. Denn direkt nach dem Gegentreffer rief Kapitän Jackson Irvine (29) die Mannschaft am Mittelkreis zusammen und redete Klartext. "Wir haben uns gesagt, dass wir die ersten zehn Minuten abhaken und unser Spiel spielen", erklärte Daschner die Maßnahme.