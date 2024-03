FC St. Pauli: "Mr. Zuverlässig" steht kurz vor der Unterschrift

Hamburg - Adam Dzwigala (28) ist beim FC St. Pauli so etwas wie der Mann für alle Fälle - wird er gebraucht, ist er zur Stelle. Und das wird er wohl auch in den kommenden Jahren sein.

Zuletzt hatte der 28-jährige Abwehrspieler dies eindrucksvoll beim 2:0-Sieg in Nürnberg bewiesen, als er ins Team rutschte, weil Eric Smith (27) verletzt fehlte.

Denn laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Pole seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Kürze verlängern. Die Vereinsverantwortlichen sind mehr als zufrieden mit Dzwigala, der, immer wenn er gebraucht wird, seinen Mann steht.

In dieser Saison kam Dzwigala in der zweiten Liga zehnmal zum Einsatz, fünfmal davon von Beginn an. Dazu kommen noch zwei weitere Partien im DFB-Pokal.