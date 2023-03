FC St. Pauli: Paqarada erstmals wieder für Nationalteam nominiert - "Kann es kaum erwarten"

Hamburg - Er ist wieder dabei! Nach fast zweijähriger Pause ist St. Paulis Linksverteidiger Leart Paqarada (28) am Freitag erstmals für die Nationalmannschaft des Kosovo nominiert worden. Unterstützung erhält er von einem Teamkollegen.

St. Paulis Linksverteidiger Leart Paqarada (28) ist nach fast zwei Jahren erstmals wieder für die Nationalmannschaft des Kosovo nominiert worden. © Daniel Reinhardt/dpa

Wie der Verband am Freitag mitteilte, ist Paqarada ebenso wie Defensiv-Spezialist Betim Fazliji (23) bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen in Israel (25. März, 18 Uhr) und gegen Andorra (28. März, 20.45 Uhr) dabei.

Besonders für den 28-Jährige war die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren ein "schwieriges Thema", wie er selbst in der vergangenen Woche in einer Medienrunde zugab. Denn Paqarada hatte sich eine gewollte Pause gegönnt. "Sie hat irgendwo auch gut getan", gestand er.

In der Zeit sei er auch ständig mit den Verantwortlichen im Austausch gewesen. Und nun ist es wieder so weit. "Ich kann es kaum erwarten", erklärte Paqarada. "Es ist immer ein schönes Gefühl dabei zu sein. Ich bin heiß darauf für mein Land zu spielen."

Der Linksfuß machte auch keinen Hehl daraus, dass es für ihn emotional werde. "Ich habe es vermisst."