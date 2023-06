FC St. Pauli: Sommer-Abgänge erleben eine Saison mit Höhen und Tiefen

Daniel-Kofi Kyereh (27) startete mit dem SC Freiburg durch, ehe ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht setzte. © Tom Weller/dpa

Daniel Kofi Kyereh (27, SC Freiburg)

Der Offensivspieler brauchte ein wenig, um im Team von Christian Streich (57) seinen Platz zu finden. Mitte September gab der 27-Jährige schließlich in der Liga sein Startelf-Debüt und zeigte endlich, was in ihm steckt.

Drei Tore binnen einer Woche - zwei in der Liga, eines in der Europa League - waren die Krönung für seine starke Entwicklung.

Kyereh gehörte fortan immer öfter zur Startelf der Breisgauer und ließ sein Können aufblitzen - bis Anfang Februar. Da riss sich der ghanaische Nationalspieler riss sich im Training das Kreuzband - Saisonende!

Am Ende konnte er sich dennoch über den Einzug des Sportclubs in die Europa League freuen.

James Lawrence (30, 1. FC Nürnberg)

Der Waliser, der sich über sein Aus beim Kiezklub sehr ärgerte, heuerte beim Club an und knüpfte dort an, wo er am Millerntor aufgehört hatte.

Mit soliden Leistungen, aber auch mit Verletzungspech. So kam Lawrence am Ende der Saison auf 21 Einsätze. Seine Zukunft beim FCN ist aufgrund der miserablen Spielzeit ungewiss.