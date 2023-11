FC St. Pauli trotz der Müdigkeit und siegt einfach weiter: "Großer Respekt!"

Hamburg - Was für eine reife Leistung! Nur 70 Stunden nach dem Pokal-Triumph über Schalke 04 ( 2:1n.V. ) war der FC St. Pauli schon wieder in der zweiten Liga beim SV Elversberg gefordert. Als wäre nichts gewesen, wiesen die Kiezkicker auch den formstarken Aufsteiger in die Schranken und gewannen an der Kaiserlinde völlig verdient mit 2:0 (2:0).

Weil Elversberg versuchte mutig zu agieren, kam St. Pauli besser als in den vergangenen Wochen in die Partie und konnte sein gefürchtetes Pass- und Positionsspiel aufziehen.

Eine gelbe Karte mit Folgen: Kapitän Jackson Irvine (30, r) wird dem FC St. Pauli gegen Hannover 96 nach seiner fünften Verwarnung in dieser Saison fehlen. © imago/Jan Huebner

"Nach dem Seitenwechsel wussten wir, dass Elversberg noch einmal kommen würde", war Hürzeler klar, "aber das haben wir konsequent wegverteidigt". Statt gegnerischen Drangphasen spielte St. Pauli weiter ihren Stiefel herunter. "Am Ende hätten wir sogar noch ein höheres Ergebnis mit mehr Toren erzielen können", gab Kapitän Jackson Irvine (30) zu. "Aber das sind nur Kleinigkeiten."

In der Tat hatte St. Pauli noch einige Chancen, traf aber nur die Latte oder zielte zu ungenau. "Am Ende hat man auch die Müdigkeit gemerkt", gab Johannes Eggestein (25) zu. Denn erneut spulten die Boys in Brown Kilometer um Kilometer ab, am Ende standen 125 in der Statistik.

"Ich muss meiner Mannschaft einen großen Respekt für die Laufbereitschaft nach so einem Pokalspiel zollen", befand Hürzeler, der auch froh darüber war, dass sein Team endlich mal wieder zu Null spielte.

Und so ließ sich am Ende der Woche eines festhalten: Die Kiezkicker holten in der Liga zwei Siege und zogen ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. "Ich bin einfach unfassbar stolz auf das Team, es war eine harte Woche für uns, aber jeder hat alles reingeworfen, jeder ist bei uns wichtig", lobte Irvine seine Mitspieler.

Vor allem hinter dem Australier lagen schwierige Tage und Wochen: "Auch für mich waren die vergangenen Wochen mit meiner Verletzung, dann zurückzukommen zum Karlsruhe-Spiel, meinen Magen-Problemen nach dem Pokalspiel." Einziger Vermutstropfen: Er sah seine fünfte gelbe Karte und fehlt am kommenden Freitag gegen Hannover 96.