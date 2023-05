FC St. Pauli wird zum Party-Crasher und rückt an den HSV heran

Keine zehn Zeigerumdrehungen später fiel allerdings der zweite Treffer der Gäste. Darmstadt bekam einen Einwurf nicht weg verteidigt, Schuhen ließ einen Paqarada-Schuss klatschen, den Lukas Daschner wieder scharf machte. In der Mitte reagierte Senkrechtstarter Elias Saad am schnellsten und drückte das Leder zu seinem zweiten Treffer im vierten Spiel über die Linie.

Die Partie am ausverkauften Böllerfalltor hielt genau das, was sie im Vorfeld versprach. Beide Mannschaften lauerten auf den Fehler des Gegners.

Der Jubel über den Sieg war groß. Die Kiezkicker bleiben damit im Rennen um den Relegationsrang drei. © Thomas Frey/dpa

Die Lilien wären direkt im Anschluss fast zurück in die Partie gekommen, doch vor dem Tor von Tietz stand Vorlagengeber Mathias Honsak im Abseits.

Die Boys in brown sahen sich in der Folge großen Druck ausgesetzt, Darmstadt setzte alles auf eine Karte. Doch die Gäste nahmen ihr Herz in die Hand und verteidigte alles weg, was sich ihnen in den Weg stellte.

Fünf Minuten vor Schluss war die Partie dann gelaufen, die Kiezkicker legten den dritten Treffer nach. Daschner eroberte den Ball, ließ vor dem Tor seinen Gegenspieler aussteigen und legte auf den mitgelaufenen David Otto quer, der das Leder nur noch ins leere Gehäuse schieben musste.

Kurz darauf war Schluss! Die Hürzeler-Elf zeigte sich eiskalt und effizient und gewann am Ende nicht ganz unverdient.

Durch den Sieg verkürzte St. Pauli den Rückstand auf den HSV auf vier Punkte. Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) kommt es damit am Millerntor zum Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf.

Darmstadt blieb trotz der Niederlage Tabellenführer und bei Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) den nächsten Matchball.