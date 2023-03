FC St. Pauli: Zopfball-Ungeheuer Irvine trifft jetzt auch mit dem Fuß

Sandhausen/Hamburg - Nach 622 Tagen im braun-weißen Dress war es endlich so weit! St. Paulis Jackson Irvine (30) traf beim ungefährdeten 5:0-Auswärtserfolg beim SV Sandhausen nicht nur doppelt, sondern erzielte auch seine ersten Treffer mit dem Fuß für die Kiezkicker . Zuvor war er nur per Kopf erfolgreich gewesen.

"Nach dem Spiel gegen Fürth waren wir nicht zufrieden mit unserer Leistung", gestand Irvine nach der Partie. "Man konnte schon in der Kabine merken, dass die Jungs da sind und sich bewusst sind, dass ein schweres Auswärtsspiel bevorsteht, in dem wir alles geben müssen."

Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit als der Australier das erste Mal zuschlug. Nach Roter Karte gegen SVS-Profi Alexander Esswein (32) schlug Leart Paqarada (28) den folgenden Freistoß in den Strafraum, wo Irvine einlief und mit links in den rechten Winkel vollendete. Das Grinsen stand ihm danach ins Gesicht geschrieben.

Seine Mitspieler freuten sich gemeinsam mit dem 30-Jährigen über dessen Doppelpack. © Uwe Anspach/dpa

Zwei Treffer in einer Partie waren ihm bislang erst zweimal gelungen, jeweils in der Saison 2018/19 für Hull City in der zweiten englischen Liga. Am vierten Spieltag war Irvine, wie am Sonntag, doppelt mit dem Fuß zur Stelle, als das Team 2:2 gegen Rotherham United spielte.

Am 24. Spieltag erzielte der 30-Jährige beim 2:1-Auswärtssieg über Preston North End beide Treffer per Kopf.

Mit seinen nunmehr sieben Saisontoren liegt Irvine vereinsintern gleichauf mit Lukas Daschner (24), der am Sonntag einmal traf. Aber zurück zur Gegenwart. In der Länderspielpause reist der Mittelfeldspieler gemeinsam mit Connor Metcalfe (23) zur australischen Nationalmannschaft. An eine Pause ist also nicht zu denken.

Dafür aber an den tollen Lauf, an den St. Pauli gegen Jahn Regensburg am 1. April (13 Uhr) anknüpfen will. "Die Lücke zu Platz drei ist immer noch groß", sagte er. Aktuell beträgt der Rückstand acht Punkte auf den HSV, der aktuell wieder zur aktuellen Frühlingsschwäche neigt.