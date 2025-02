FC St. Pauli zu Gast bei RB Leipzig: Alle Infos zum dritten Duell der Saison

Leipzig - Wer gewinnt den dritten Vergleich? Der FC St. Pauli trifft am Sonntag (17.30 Uhr) auf RB Leipzig . Es ist das dritte Duell zwischen beiden Vereinen. Während das Hinspiel torlos endete, setzte sich RB im DFB-Pokal mit 4:2 durch. Und am Sonntag? TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

RB-Coach Marco Rose (48, l.) und FCSP-Trainer Alexander Blessin (51). © Gregor Fischer/dpa

Das sagen die Trainer

RB-Coach Marco Rose (48) über die Kiezkicker: "Sie haben die zweitbeste Abwehr, verteidigen fleißig und kompakt. Da müssen wir uns was einfallen lassen, um torgefährlich zu werden."

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) über Leipzig: "Es wird ein schwieriges Spiel. Wir wissen um ihre Qualität und müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir wissen aber auch, dass sie in den letzten Wochen nicht die Ergebnisse geholt haben. Sie stehen dennoch auf dem vierten Platz und da wollen sie am Ende ja auch stehen. So einfache Tore wie im DFB-Pokal, als wir zwei Geschenke verteilt haben, dürfen wir am Sonntag nicht noch mal verteilen. Es wird wichtig sein, dass wir von Anfang an hellwach sind. Auf uns kommt viel Geschwindigkeit und Kreativität zu. In bestimmten Räumen können wir ihnen Platz lassen, wo es aber wehtun könnte, müssen wir sie weghalten."

Der TAG24-Tipp

Für St. Pauli ist RB eine Nummer zu groß. Die Kiezkicker kassieren die erste Rückrunden-Niederlage und fahren mit einem 1:3 im Gepäck nach Hause.