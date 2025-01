FC St. Pauli zu Gast beim 1. FC Heidenheim: Alle Infos zum Duell auf der Ostalb

Heidenheim - Folgt der vierte Sieg in Baden-Württemberg? Der FC St. Pauli ist am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast beim 1. FC Heidenheim . Bislang konnten die Kiezkicker alle ihre drei Auswärtspartien im südlichen Bundesland für sich entscheiden - so auch auf der Ostalb? TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch auf einen Blick zusammengestellt.

Auf der Ostalb hingegen gingen die vergangenen drei Duelle allesamt an die Kiezkicker. Nach zwei spektakulären Siegen (4:2 und 4:3) gab es in der vorigen Spielzeit einen 1:0-Erfolg.

St. Pauli und Heidenheim standen sich bislang 19-mal gegenüber, beide Mannschaften konnten jeweils acht Siege feiern. Das Hinspiel am Millerntor war die erste und bislang einzige Partie in der 1. Liga. Der FCH gewann mit 2:0.

Heidenheim-Coach Frank Schmidt (51, l.) ist im Gegensatz zu St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) schon länger bei seinem Verein beschäftigt. © Bildmontage: Harry Langer/dpa, David Inderlied/dpa

Das sagen die Trainer

FCH-Coach Frank Schmidt (51) über St. Pauli: "Sie haben nicht ohne Grund die zweitwenigsten Gegentore, aber eben auch die wenigsten geschossen. Eine Mannschaft, die sehr gut umschalten kann, vorne schnelle Spieler hat. Im Zentrum müssen wir auf Irvine aufpassen, der gefährlich in die Box läuft."

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) über den FCH: "Wir können uns noch gut an das Hinspiel erinnern. Da waren wir sehr dominant und haben sehr viel richtig gemacht, allerdings sind wir zweimal ausgekontert worden. Wir sind davor natürlich gewarnt. Wir müssen sauber in der Restverteidigung stehen. Es geht aber auch darum, wie viel Druck wir auf den Ball bekommen. Das ist ein Prinzip: Haben wir Druck auf den Ball, können wir hinten eine Eins-gegen-eins-Situation haben, wenn aber nicht, dann will ich eine weitere Sicherung haben."

Der TAG24-Tipp

Der FC St. Pauli zeigt in Heidenheim zwar eine Reaktion auf das schwache Spiel in Bochum, am Ende reicht es aber nur zu einem 1:1-Unentschieden.