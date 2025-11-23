Feuerwerk nur auf den Rängen: St. Pauli kassiert achte Pleite in Folge

Hamburg - Neben der zwölfminütigen Protestaktion setzten die Fans am Millerntor ein weiteres Zeichen. Tausende ließen noch vor Anpfiff die Handykameras leuchten, um an Kinder in Kriegsgebieten zu denken. Die Kiezkicker hingegen setzten an diesem Spieltag kein Ausrufezeichen. Auch die Partie gegen Union Berlin endet in einer bitteren 0:1- Niederlage (0:1).

Kurz vor der Pause gelang Unions Rani Khedira (l.) die Führung für die Eisernen. © Christian Charisius/dpa

Ohne Support aber trotzdem lautstark meldeten sich die Ränge mit dem Anpfiff zu Wort.

Mit "Scheiß IMK" (IMK steht für Innenministerkonferenz, Anm. d. Redaktion) machten beide Fanlager im Wechselgesang ihrem Ärger über die geplanten Regeln zur Stadionsicherheit Luft. Danach schwieg das gesamte Millerntor für exakt zwölf Minuten.

Ähnlich aktionslos begannen auch beide Mannschaften auf dem Platz. Wie in den Spielen zuvor blieb St. Pauli auch gegen Union ungefährlich in der Offensive. Auch die Gäste spielten sich kaum erwähnenswerte Torchancen heraus.

Während also die Anhänger beider Klubs ab Minute 13 mit ihrer Unterstützung so richtig loslegten, Choreos präsentierten und im Gästeblock sogar ordentlich Pyrotechnik abbrannten, zündeten die Spieler in der ersten halben Stunde auf dem Rasen kaum etwas an.

Die bis dato beste Chance durch einen Kopfball von Matthias Pereira Lage (30.) nach einer starken Hereingabe von Andreas Hountondji konnte der Elf von Alexander Blessin nicht die Führung zur Pause bescheren.

Stattdessen belohnten sich die Eisernen noch kurz vorm Halbzeit-Pfiff. Nach einem kleinen Wirrwarr im Sechszehner der Gastgeber traf Rani Khedira links unten zum 1:0 für aus Sicht der Gäste aus Berlin (43.).

Und damit zeichnet sich kein ungewohntes Bild für die Hamburger: Die Boys in Brown mussten erneut mit einem Rückstand in die Kabine.