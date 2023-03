Gelingt dem FC St. Pauli noch der Aufstieg? Heimsiege werden zum Muss, auswärts warten die Top 3

Hamburg - Was ist noch drin? Mit der Rekordserie von acht Siegen in Folge hat sich der FC St. Pauli in der Tabelle nach oben katapultiert. Aus dem Abstiegskandidaten zur Winterpause ist nun ein heißer Aufstiegsaspirant geworden. TAG24 hat das Restprogramm der Kiezkicker unter die Lupe genommen und analysiert, ob ihnen der große Coup noch zuzutrauen ist.

Aufgrund der aktuellen Form, die hoffentlich in der Länderspielpause konserviert werden kann, werden die drei Heimspiele gegen die Abstiegskandidaten Jahn Regensburg (14., 1. April), Eintracht Braunschweig (16., 16. April) und Arminia Bielefeld (15., 29. April) zwar keine Selbstläufer, aber neun Punkte scheinen auch nicht im Bereich des Unmöglichen.

Am Millerntor hielten sich die Verantwortlichen und auch die Spieler mit großen Kampfansagen zurück. Bis auf Eric Smith (26), der nach dem 5:0-Sieg beim SV Sandhausen zum Angriff blies. "Uns gefällt es, der Jäger zu sein. Natürlich ist es etwas Spezielles, dass es jetzt der HSV ist, den wir jagen. Hoffentlich werden wir sie kriegen", hatte der Schwede erklärt.

In der Länderspielpause können die Spieler des FC St. Pauli Luft holen, Luft holen für das, was noch auf sie wartet. Aktuell liegen sie mit 41 Zählern auf dem fünften Rang und haben die magische 40-Punkte-Marke bereits geknackt - wer hätte das nach der Hinrunde gedacht!

Im Derby-Hinspiel, das St. Pauli mit 3:0 gewann, ging es heiß her. © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Zwischen diesen Partien am Millerntor liegen allerdings zwei Auswärtspartien, die es in sich haben. Am Ostersamstag reist die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler (30) zum 1. FC Heidenheim (2., 8. April).

Nachdem die Reisen an die Bregenz lange Zeit von Misserfolg gekrönt waren, konnte St. Pauli die letzten beiden Auswärtsspiele spektakulär (4:3 und 4:2) gewinnen. Zudem ist man gegen das Team von Frank Schmidt (49) seit sechs Spielen ohne Niederlage. Die Begegnung hat auf jeden Fall schon Endspiel-Charakter für die Kiezkicker.

Je nach Ausgang und je nachdem, was der HSV macht, könnte es somit am 21. April im Volksparkstadion zum großen Showdown im Derby kommen. Welcher Fußball-Fan würde sich so eine Konstellation nicht wünschen, wenn beide Hamburger Vereine um den Aufstieg kämpfen.

Sollte St. Pauli nach all diesen Partien im April immer noch im Aufstiegsrennen sein, wartet Anfang Mai der nächste Auswärtskracher auf die Boys in brown. Am 6. Mai wartet der aktuelle Tabellenführer SV Darmstadt 98 auf die Kiezkicker.