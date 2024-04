Große Sorge um St.-Paulis Philipp Treu nach nur sechs Minuten: "Sieht nicht gut aus"

Hamburg - Mit Anpfiff der Begegnung des FC St. Pauli gegen die SV Elversberg am Sonntag (3:4) hatte alles noch gut ausgesehen. Doch nicht nur die erste Heimniederlage der Saison hatte den Kiezkickern einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Der eigentliche Schock folgte bereits nach nur sechs Minuten.

Die Verletzung entstand nach einem Eckball der Hamburger . Treu feuerte einen ordentlichen Schuss in Richtung Gästetor. Der Schuss wurde geblockt und das Spiel lief weiter. Der 23-Jährige jedoch nicht. Bereits nach dieser Aktion humpelte er nur noch in Richtung eigene Hälfte und fiel schnell zu Boden.

Auch Linksverteidiger Philipp Treu (23) lief erstmals nach einer zweiwöchigen Spielpause wieder in der Startelf auf den Rasen auf. Wegen muskulärer Verletzungen war der Abwehrspieler sowohl zu Hause gegen Paderborn als auch auswärts gegen den KSC nicht im Kader.

Mit Elan startete die Elf von Trainer Fabian Hürzeler (31) in die erst dritte Begegnung mit der Mannschaft von Horst Steffen (55).

St.-Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (31) ist in großer Sorge um seinen Linksverteidiger: "Es sieht nicht so gut aus". © Daniel Bockwoldt/dpa

Mit einer schnellen Genesung ist dieses Mal wohl nicht zu rechnen. Trainer Hürzeler wiegte sich im Nachgang der Partie in großer Sorge um seinen Linksverteidiger. "Ich kann noch nichts sagen, aber es sieht nicht so gut aus. Es ist irgendwas am Wadenbein."

Sollte sich das final bewahrheiten, muss der 31-Jährige erneut mehrere Wochen auf seinen Defensivspieler verzichten.

Damit müsste sich der Kiez-Coach vor allem für die dünn besetzten Außenverteidiger-Positionen etwas überlegen. Lars Ritzka (25), der im Match gegen die Saarländer für Treu übernahm, stünde bereit. Auch Manolis Saliakas (27) der sonst auf rechts anzutreffen ist, könnte für den Verletzten auflaufen.

Ansonsten gehen Hürzeler schon schnell die Möglichkeiten aus. Nur noch auf zwei weitere könnte der gebürtige Texaner im Notfall zurückgreifen. U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira (17) und Connor Metcalfe (24) stünden als Backup noch zur Auswahl.