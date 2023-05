Paqaradas tränenreicher Abschied vom FC St. Pauli: "Bei mir alle Dämme gebrochen"

Leart Paqarada (28) jubelte nach seinem Tor und formte mit seinen Händen ein Herz. © Michael Schwartz/dpa

Es lief die 83. Minute am ausverkauften Millerntor. Auf der Auswechseltafel tauchte die Nummer 23 auf. Damit war klar: Die Zeit von Leart Paqarada beim FC St. Pauli war endgültig vorbei.

Unter Standing Ovations verließ der 28-Jährige den Platz. "Der Moment bei meiner Auswechslung war unfassbar", beschrieb er die Sekunden. "Es war so laut, ich war kurz vor den Tränen." Doch der Linksfuß, der in den zurückliegenden drei Jahren 102 Spiele für die Kiezkicker absolviert hatte, konnte sich noch einmal fangen - zumindest für einen Moment.

"Und dann fangen die Fans an "You'll Never Walk Alone" an zu singen. Da sind dann bei mir alle Dämme gebrochen", gab Paqarada zu. Um seine Emotionen zu verbergen, setzte er sich extra gegen die Sonne auf den Boden, wie er mit einem Lachen erklärte.

"Das sind Momente, die man zwar genießt, die man aber in dem Moment noch gar nicht so verarbeiten kann", merkte er an.

Und dann erzielte Paqarada in seinem letzten Spiel ausgerechnet auch noch einen Treffer. "Wenn man sich das die Tage vorher erträumt hätte, wie ich mich hier verabschiede, dann natürlich genauso", gestand er.

Der Treffer fiel allerdings etwas glücklich. Der 28-Jährige kam nach einem Abpraller mit dem Rücken zum Tor an das Leder, drehte sich, legte sich den Ball auf seinen linken Fuß und traf zum Ausgleich.