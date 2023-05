Relegationszug abgefahren! FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf verpassen Sieg in Spitzenspiel

Hamburg - Das dürfte es gewesen sein! Der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben sich im Topspiel der zweiten Liga am Samstagabend torlos voneinander getrennt und haben damit die Chance vertan, den HSV unter Druck zu setzen.

St. Pauli hingegen blieb am Drücker und hatte unmittelbar vor dem Pausenpfiff die größte Chance, als Marcel Hartel einen Ball gegen die Latte knallte. Damit ging es torlos in die Kabinen.

Von den Gästen kam redlich wenig in den ersten 45 Minuten. Bis auf einen Kopfball von Felix Klaus, der deutlich neben dem Kasten landete, konnten die Düsseldorfer nicht gefährlich werden.

Die größte Chance in der Anfangsviertelstunde hatte der genesene Eric Smith per Kopf nach einer Ecke, doch Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier rettete.

Entsprechend engagiert traten die Kiezkicker auf und erarbeiten sich von Beginn an ein Übergewicht.

Die Ausgangslage vor der Partie am Millerntor war klar: Der Sieger kommt über Nacht bis auf einen Punkt an den Dritten heran und kann sich noch Hoffnungen auf den Relegationsrang machen.

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler trieb seine Mannschaft an. © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel. Die Hürzeler-Elf hatte die Partie im Griff, ohne sich allerdings Möglichkeiten herauszuspielen.

Und dann wäre die Partie nach 68 Minuten fast auf den Kopf gestellt worden. Der gerade erst eingewechselte Jona Niemiec kam frei vor FCSP-Torwart Nikola Vasilj zum Abschluss, doch Karol Mets fälschte den Ball noch gegen die Latte ab.

In der Schlussphase warfen beide Teams alles nach vorne, doch der Lucky Punch wollte weder St. Pauli noch den Gästen gelingen.

Durch das torlose Remis konnten sie den Rückstand auf den HSV zwar verkürzen, bei einem Spiel weniger beträgt er jetzt nur noch drei Punkte, der Relegationszug dürfte damit aber abgefahren sein.

Am kommenden Spieltag gastieren die Kiezkicker am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Holstein Kiel, die Fortuna empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) Hannover 96.