Sportchef Andreas Bornemann befreit den FC St. Pauli von seinen "Altlasten"

Hamburg - Das muss man erst einmal schaffen! Seit dem Sommer 2019 ist Andreas Bornemann (51) Sportlicher Leiter beim FC St. Pauli - und seitdem hat sich beim Kiezklub so einiges getan.

Andreas Bornemann (51) ist seit vier Jahren beim FC St. Pauli als Sportlicher Leiter tätig. © Marcus Brandt/dpa

Zwar spielt der Verein noch immer in der 2. Liga, doch die Mannschaft hat sich innerhalb dieser vier Jahre massiv verändert.

Bornemann hat es geschafft, den FC St. Pauli von seinen "Altlasten" zu befreien. Keiner der 27 Profis, die bei seinem Amtsantritt unter Vertrag standen, werden in der kommenden Saison das braun-weiße Trikot überstreifen. Mit Luca Zander (27) verabschiedete sich in diesem Sommer nun "der Letzte seiner Art" und schließt sich nach Auslaufen seines Vertrages dem Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an.

Ab jetzt ist damit Afeez Aremu (23) der dienstälteste Spieler im Kader der Kiezkicker. Der Nigerianer war vor vier Jahren der erste Transfer von Bornemann, er kam vom norwegischen Erstligisten Start Kristiansand.

Der 23-Jährige ist damit auch einer von mehr als 40 Spielern, die der Sportchef ans Millerntor gelotst hat. Darunter waren Volltreffer wie Daniel-Kofi Kyereh (27) oder Guido Burgstaller (34), aber auch aktuelle Leistungsträger wie Eric Smith (26) oder Jackson Irvine (30).