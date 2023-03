St. Pauli: Lukas Daschner fühlt sich "super wohl" und kündigt Gespräche an

Hamburg - Fünf Spiele, fünf Siege - der FC St. Pauli ist seit dem Jahreswechsel richtig "on fire"! Nicht ganz unbeteiligt am aktuellen Höhenflug ist Offensivakteur Lukas Daschner (24).

Lukas Daschner (24) gehört aktuell zu den Leistungsträgern beim FC St. Pauli. In einer Medienrunde sprach er über seine sportliche Zukunft. © Gregor Fischer/dpa

Der 24-Jährige ist unter Neu-Coach Fabian Hürzeler (30) absolut gesetzt, verpasste in diesem Jahr nur drei Minuten. Ein Tor und keine Vorlage seit Ende Januar sind zwar ausbaufähig, der gebürtige Duisburger sorgt aber auch so immer wieder für Gefahr.

"Ich habe momentan ein gutes Gefühl und viel Selbstvertrauen, Dinge zu machen, die uns weiterhelfen. Das will ich beibehalten", erklärte Daschner selbst dazu in einer Medienrunde am Dienstag.

Er sei "sehr glücklich" darüber, aktuell in jedem Spiel zur Startformation zu gehören. "Ich denke, dass ich das mit guten Leistungen zurückzahle", verdeutlichte der Blondschopf.

Nur vor dem Tor klappte es zuletzt nicht ganz so gut - auch beim 1:0-Sieg gegen den FC Hansa Rostock vergab Daschner eine dicke Chance. "Da hätte ich den Ball auch direkt nehmen können. Am Tag selbst bin ich dann ziemlich angefressen und am Tag danach vielleicht auch noch mal", erläuterte er.

Nichtsdestotrotz triumphierten die Kiezkicker und haben nun am Freitag (18.30 Uhr) beim SC Paderborn 07 die Möglichkeit, mit sechs Siegen in Folge einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. "Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Nicht wegen der Serie, sondern weil das unser Anspruch ist", unterstrich er.