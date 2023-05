St.-Pauli-Trainer Hürzeler nach Remis zum Abschluss angefressen: "Platz fünf ist okay..."

Hamburg - Sie hatten sich mehr vorgenommen! Der FC St. Pauli wollte sich unbedingt mit einem Sieg über den Karlsruher SC von seinen Fans in die Sommerpause verabschieden. Am Ende reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden .

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) ärgerte sich nach Abpfiff über den fünften Tabellenplatz. © Michael Schwartz/dpa

Die Kiezkicker kamen gut in die Partie und hatten nach Minuten durch Connor Metcalfe (24), der den gesperrten Oladapo Afolayan (25) vertrat, gleich die erste Chance. Doch sein Schuss knallte nur an den Pfosten. "Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht das Glück des Momentums, dass wir ein frühes Tor machen", urteilte Trainer Fabian Hürzeler (30). "Das hätte dem Spiel gutgetan und hätte den Spielverlauf und an der Dynamik etwas verändert."

In der Folge trat St. Pauli weiterhin dominant auf, und hatte auch mehr Ballbesitz, nur das Tor wollte eben nicht fallen. Nach einer Großchance durch Karol Mets (30) unmittelbar vor der Halbzeit klingelte es stattdessen im eigenen Gehäuse.

"So einfach Geschenke zu verteilen wie beim 0:1, darf uns nicht passieren", ärgerte sich Marcel Hartel (27). Fabian Schleusener (31) war nach einem Pass von Sturmkollege Mikkel Kaufmann (22) plötzlich frei durch und erzielte die etwas überraschende Gäste-Führung.

"In der zweiten Halbzeit galt es dann, noch geduldiger Fußball zu spielen", gab Hürzeler die Devise vor. "Es ist mit das Schwerste im Fußball, gegen einen tiefstehenden Gegner Lösungen zu finden."