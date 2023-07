St.-Pauli-Trainer Hürzeler überglücklich: "Wichtig ist die Reaktion der Mannschaft"

Kaiserslautern/Hamburg - Es war ein hartes Stück Arbeit! Der FC St. Pauli ist mit einem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Zweitliga -Saison gestartet. Damit gewannen die Kiezkicker zum dritten Mal in Folge ihre Auftaktpartie.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) sah im ersten Pflichtspiel noch viel Licht und Schatten seiner Mannschaft. © Uwe Anspach/dpa

Nach sieben Siegen aus sieben Spielen waren die Kiezkicker mit breiter Brust an den Betzenberg gereist, doch von Anfang an wurde es das erwartet schwere Spiel.

Beide Mannschaften standen defensiv sicher, sodass in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen heraussprangen. "Wir hatten keine Dynamik und haben den Raum nicht genutzt", ärgerte sich Trainer Fabian Hürzeler (30) über die ersten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel wurde es allerdings besser. Der FCK leistete sich in der Defensive einen Blackout, den St. Pauli in Person von Elias Saad (23) eiskalt nutzte. "Wir sind verdient in Führung gegangen und haben alles unter Kontrolle", gab der FCSP-Coach zu.

Doch wie es eben so am Betzenberg ist, ein gewonnener Zweikampf und plötzlich ist das ganze Stadion da. Wie aus dem Nichts kamen die Roten Teufel durch Neuzugang Ragnar Ache (25) zum Ausgleich. "Ein Zufallstor gehört dazu, das passiert in der zweiten Liga", erkannte Hürzeler an, der bis dahin mit der Defensivarbeit seiner Mannen zufrieden war.