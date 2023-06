St. Pauli verpflichtet dänischen Stürmer als ersten Zugang des Sommers

Der gebürtige Däne Andreas Albers (33) wechselt ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg nach Hamburg. © Andreas Albers

"Andreas Albers passt genau in das Profil für die zentrale Position in unserer Offensive. Er ist in der Lage, als Zielspieler zu agieren, hat aber auch gute fußballerische Qualitäten", sagte Sportchef Andreas Bornemann (51) am Freitag über den Dänen.

Weiter hieß es in einer Mitteilung, dass der 33-Jährige ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg ans Millerntor wechselt.

Albers verbrachte vier Spielzeiten in Regensburg, dabei erzielte er in 133 Zweitligaspielen 36 Tore und 13 Assists, dazu zwei Treffer sowie zwei Vorlagen in neun DFB-Pokalpartien.

"Mit seiner Größe und Erfahrung wird er dem Team wichtige Impulse geben können und uns insgesamt weiterbringen", so Trainer Fabian Hürzeler (30) über den 1,93 Meter großen Spieler.