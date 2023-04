St. Pauli wird von eiskalten Löwen geschockt und verpasst den Zweitliga-Rekord!

Hamburg - Der Höhenflug ist beendet! Nach zehn Siegen in Serie konnte der FC St. Pauli den Patzer des HSV ( 0:2 in Kaiserslautern ) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht ausnutzen, musste sich eiskalten Löwen mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

Auch St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (l.) konnte die Niederlage gegen Braunschweig und das Ende der Siegesserie nicht verhindern. © Christian Charisius/dpa

Damit verpassten es die Kiezkicker nicht nur, vor dem anstehenden Derby am Freitag (18.30 Uhr) auf drei Punkte an den ungeliebten Stadtnachbarn heranzurücken, sondern mit dem elften Dreier in Folge auch einen neuen Rekord in der eingleisigen 2. Liga aufzustellen.

Das Nordduell ging dabei für die Braun-Weißen direkt denkbar schlecht los: Es waren gerade einmal 40 Sekunden gespielt, als Maurice Multhaup den BTSV mit einem abgefälschten Linksschuss in Führung brachte - und das ausverkaufte Millerntor-Stadion zum Schweigen.

So wirklich beeindruckt wirkten die St. Paulianer durch den frühen Rückschlag aber nicht. Die Elf von Fabian Hürzeler agierte in der Folge sehr druckvoll und kam durch Manolis Saliakas (3. Minute), Oladapo Afolayan (14.) und erneut Saliakas (15.) auch zu Abschlüssen.

Die Blau-Gelben setzten auf der anderen Seite voll auf Umschaltsituationen - und nutzten eine davon eiskalt für den zweiten Treffer! In der 25. Minute bekam Ex-HSV-Profi Manuel Wintzheimer halblinks die Kugel, wurde von Jakov Medic nicht richtig attackiert und jagte das Leder kurzerhand trocken ins lange Eck - 0:2.

Und dieses Mal war den Hausherren der erneute Schock anzumerken. Zwar waren die Hamburger auch in der Folge das Team mit mehr Ballbesitz, bis zum Halbzeitpfiff kam dabei allerdings wenig herum.