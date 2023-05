St. Pauli zu Gast bei Holstein Kiel: Alle wichtigen Infos zum Nordderby

Kiel - Das letzte Auswärtsspiel der Saison: Der FC St. Pauli tritt am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Nordderby bei Holstein Kiel an. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Sowohl für Kiel-Trainer Marcel Rapp (44, l.) als auch für St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) geht es im Saison-Endspurt nicht mehr wirklich um etwas. © Fotomontage: Frank Molter/dpa, Thomas Frey/dpa

Die Form

Die vergangenen Wochen bei den Kielern glichen - wie die gesamte Saison - einer Achterbahnfahrt: Aus den vergangenen sieben Partien holte die KSV drei Siege, ging aber auch viermal als Verlierer vom Platz. Als Tabellenneunter geht es für sie nicht mehr wirklich um etwas.

Zwölf Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen - die Rückrundenbilanz des FCSP ist und bleibt herausragend. Das eine Remis (0:0 gegen Fortuna Düsseldorf) sorgte vergangene Woche jedoch dafür, dass die Braun-Weißen ihre Aufstiegshoffnungen begraben mussten.

Das sagen die Trainer



Kiel-Coach Marcel Rapp (44) über St. Pauli: "Das ist die beste Rückrundenmannschaft, die schon in der Hinrunde gut gespielt hat, aber vor dem Tor noch nicht so effektiv war. Sie spielen sehr kompakt und haben eine gute Struktur in ihrem Spiel, aber auch individuelle Qualität. Da kommt schon was auf uns zu."



FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) über Kiel: "Sie haben eine spielerisch sehr gute Mannschaft, die auch unter großem Druck versucht, spielerische Lösungen zu finden. Sie haben ihr letztes Heimspiel gewonnen und wollen ihren Fans jetzt noch einen Heimsieg schenken."