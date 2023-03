Transfersperre beim 1. FC Köln: Bleibt Leart Paqarada jetzt etwa bei St. Pauli?

Hamburg/Köln - Die FIFA hat den 1. FC Köln mit einer Transfersperre belegt , die Domstädter dürfen in den kommenden beiden Wechselperioden keine neuen Spieler verpflichten oder registrieren - doch was wird aus Leart Paqarada (28) vom FC St. Pauli ?

Leart Paqaradas (28) Wechsel vom FC St. Pauli zum 1. FC Köln stand eigentlich schon fest - bis der "Effzeh" mit einer Transfersperre belegt wurde. © Marcus Brandt/dpa

Der Linksverteidiger der Kiezkicker wollte eigentlich nach der aktuellen Saison von Hamburg nach Köln wechseln, unterzeichnete beim "Effzeh" im Januar bereits einen Vertrag bis 2026.

Nun könnte der sicher geglaubte Wechsel tatsächlich platzen - und der Kapitän und Leistungsträger den Braun-Weißen möglicherweise erhalten bleiben?

Während sich FCSP-Sportchef Andreas Bornemann (50) auf Nachfrage der "Hamburger Morgenpost" nicht zu der Thematik äußern wollte, gab Coach Fabian Hürzeler (30) auf der Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel (Samstag/13 Uhr) eine kurze Einschätzung ab.

Der 30-Jährige erklärte: "Wer Paqa kennt, der weiß, dass er Vollprofi ist, dass er solche Themen auch mit sich selbst ausmachen kann. Er weiß, dass er jederzeit zu mir kommen kann und ich weiß, dass er sich sehr, sehr gut auf das Sportliche konzentrieren kann."

Dass die Vorgänge beim Bundesligisten den kosovarischen Nationalspieler in irgendeiner Form in seinen Leistungen beeinflussen könnten, glaubt der Übungsleiter also nicht - gegen einen Verbleib des Abwehrspielers hätte Hürzeler aber sicherlich auch nichts.