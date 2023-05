Wer muss gehen? Das bedeutet der Wahl-Transfer für den FC St. Pauli

Hamburg - Dieser Transfer ist eine Ansage! Mit der ablösefreien Verpflichtung von Kiel-Kapitän Hauke Wahl (29) hat der FC St. Pauli seine Ambitionen für die kommende Saison frühzeitig untermauert. Doch was bedeutet er für den aktuellen Kader?

Durch die Verpflichtung von Hauke Wahl (29) herrscht beim FC St. Pauli in der Abwehr ein Überangebot an Spielern. © Daniel Bockwoldt/dpa

Mit 40 Punkten haben sich die Kiezkicker bereits frühzeitig den Titel als Rückrundenmeister gesichert. Besonders auffällig dabei: Sie kassierten dabei nur 13 Gegentore!

Sieben davon allein gegen den HSV (3:4) und gegen Holstein Kiel (4:3). Neunmal hielt Keeper Nikola Vasilj (27) seinen Kasten sogar sauber.

Mit Wahl wird diese starke Defensive nun noch einmal verstärkt. Mit Blick auf den aktuellen Kader bedeutet dies allerdings, dass der ein oder andere Profi die Kiezkicker nach dieser Saison verlassen wird.

In allererster Linie ist hier Jakov Medic (24) zu nennen. Der Kroate fiel am Ende der Hinrunde mit einer Schulterverletzung aus, stabilisierte sich aber und gehört in der Dreierkette im Zentrum zur festen Größe.

Bereits im vergangenen Sommer rankten sich Gerüchte über einen möglichen Wechsel. Allen der VfB Stuttgart hatte großes Interesse. Nach dieser Saison dürften die Vereine erneut Schlange stehen, doch erneut haben die Bosse das Heft des Handels in der Hand und werden die torgefährliche Abwehrkante nicht unter Wert verkaufen.