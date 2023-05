Wird ein Niederländer der erste Neuzugang beim FC St. Pauli?

Thom Haye (28) vom SC Heerenveen hat sich in den Fokus des FC St. Pauli gespielt. © IMAGO / Pro Shots

Wie die Mopo berichtet, sollen die Kiezkicker Interesse an Mittelfeldspieler Thom Haye (28) vom niederländischen Erstligisten SC Heerenveen haben.

Der Defensivspezialist gehört beim derzeitigen Tabellenzehnten zum Stammpersonal und kommt in der Saison auf 27 Liga-Einsätze. Generell hat sich Haye zu einer festen Größe in der Eredivisie entwickelt, in der er in zehn Jahren auf 171 Pflichtspiele kommt (sieben Tore und 16 Vorlagen).

Laut Transfermarkt.nl soll sich neben St. Pauli auch der englische Kult-Klub AFC Sunderland nach dem 28-Jährigen erkundigt haben.