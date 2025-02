Strittige Szene! Grifo schießt Panenka-Elfer genau in die Arme von Vasilj

Kurz nach Anpfiff war das Millerntor vernebelt. FCSP-Profi Noah Weißhaupt (l) und SC-Verteidiger Philipp Lienhart ließen sich davon nicht beeinflussen. © Christian Charisius/dpa

Eine Alternative zu dem viel diskutierten Lied blieb aus, vielmehr sangen die Anhänger im Anschluss an eine Gedenkminute "You'll Never Walk Alone" - Gänsehaut!

Sportlich setzte Alexander Blessin mit einer Ausnahme auf die gleiche Startelf wie bei der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig. Elias Saad gab nach langer Verletzungspause sein Comeback von Beginn an und ersetzte Carlo Boukhalfa. Zudem setzte er hinten links wieder auf Siebe Van der Heyden, der bislang noch keinen sicheren Eindruck hinterlassen konnte.

Nach einer 90 sekündigen Spielunterbrechung aufgrund des Pyro-Einsatzes der Freiburger Fans war vor allem Saad auf Betriebstemperatur und sorgte für den ersten Abschluss (6. Minute). Auf der Gegenseite rettete Nikola Vasilj stark gegen Ritsu Doan (13.).

In der Folge boten beide Teams fussballerische Magerkost. Die Kiezkicker leisteten sich viel zu viele und viel zu einfach Ballverluste, Freiburg hingegen blieb offensiv ebenfalls blass. Da war die kurze medizinische Behandlung von FCSP-Leistungsträger Eric Smith nach einer guten halben Stunde schon fast ein Highlight.

Kurz vor der Pause gab es dann doch noch die große Aufregung. Doan ging nach einem Zweikampf im Strafraum mit Jackson Irvine zu Boden - Elfmeter! Vincenzo Grifo schritt zur Tat, chippte den Ball lässig in die Mitte des Tores, doch da stand Vasilj. Was für eine Szene! Wie schon im Hinspiel verschoß der Freiburger damit einen Elfmeter.

