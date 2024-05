Relegation im Liveticker: Sensation in Düsseldorf - Bochum führt 3:0

Düsseldorf - Alles wieder offen in der Relegation zur Bundesliga ! Der VfL Bochum führt mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf und hat damit sensationell den Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert.

In unserem Liveticker bleibt Ihr im Relegations-Rückspiel am Ball!

Einen derartigen Vorsprung hat noch kein Team in der Relegation jemals aus der Hand gegeben - erleben wir heute eine Premiere?

81. Minute: Mit dem aktuellen Spielstand würde es in die Verlängerung gehen, doch darauf haben die Gäste gar keine Lust, sondern wollen den Schwung mitnehmen. Einen Distanzschuss von Stöger hat Kastenmeier aber sicher.

64. Minute: Langsam muss der VfL hier nachlegen, wenn er sich noch eine Chance auf den Verbleib in der Bundesliga erhalten will.

50. Minute: Und es wird direkt wieder gefährlich im Düsseldorfer Strafraum! Die Hausherren bekommen die Situation nicht geklärt, schließlich schmeißt sich Oberdorf in einen strammen Schluss von Daschner und klärt in höchster Not zur Ecke.