Krankmeldung zum Trainingsauftakt, dann Wechsel in die Bundesliga: Torwart schießt auf Instagram gegen Ex-Mitspieler
Düsseldorf - Eine ganze Saison lang lagen bei Fortuna Düsseldorf die Nerven blank. Am Ende gipfelte eine Spielzeit zum Vergessen im Absturz in die 3. Liga. Einer, der immer alles für die Rheinländer gegeben hat, ist Torwart Florian Kastenmeier (29). Wie heftig das Innenleben des Teams ausgesehen haben muss, zeigt jetzt eine Aktion des Keepers auf Instagram.
Denn sein ehemaliger Mitspieler Sima Suso (21) besaß nach dem Abstieg eigentlich noch einen Vertrag bei der Foruna, meldete sich vor dem Trainingsauftakt mit den üblichen Medizinchecks allerdings krank. Er nahm an keiner einzigen Einheit der Düsseldorfer teil.
Am Freitag verkündete Fortuna dann den Wechsel des Mittelfeldspielers in die Bundesliga zum FC Augsburg. Florian Kastenmeier konnte da seine Finger nicht mehr stillhalten und setzte auf dem Instagram-Account des Klubs einen pikanten Kommentar drunter: "Trotz Krankmeldung Medizincheck bestanden … krass", schrieb er.
Noch bevor der Verein oder er selbst den Beitrag löschten, bekam er aus der Fan-Community jede Menge Applaus und Zustimmung. Ein User schrieb sarkastisch: "Lieber Sima, ich wünsche dir gute Besserung. Aber hab gehört in Augsburg gibt es gute Hausärzte!"
Ein anderer Nutzer erklärte: @F.kastenmeier allen aus dem Herzen gesprochen. Nur Hochachtung vor dir! Anführer, Mann der die Wahrheit sagt!"
Kastenmeier selbst besitzt nach dem Abstieg keinen Vertrag mehr bei der Fortuna, die Verhandlungen über eine Verlängerung scheiterten. Aktuell ist der Schlussmann vereinslos, nachdem ein angestrebter Wechsel zu Werder Bremen geplatzt war.
Düsseldorf stürzte durch eine Niederlage am letzten Spieltag in die 3. Liga ab
Der Schlussmann hatte sich in einer extrem aufreibenden Saison in der 2. Bundesliga immer wieder auch in harten Zeiten den Medien gestellt und dabei öfter auch öffentlich sein Team angegriffen.
Er nahm dabei nicht nur die im Laufe der Saison entlassenen Trainer Daniel Thioune (51) oder Markus Anfang (52) in Schutz, sondern sprach nach vielen Spielen Klartext zur oft nicht vorhandenen Einstellung seiner Mannschaft.
Als die Fortuna am letzten Spieltag aufgrund einer 0:3-Niederlage bei Greuther Fürth abstieg, vergoss Florian Kastenmeier bittere Tränen.
Während Sima Suso mit dem Karrieresprung in die Bundesliga weich fällt, sucht der Keeper noch einen neuen Klub.
Was er menschlich von seinem Ex-Kollegen hält, machte er mit seinem Instagram-Post mehr als deutlich.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner