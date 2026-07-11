Krankmeldung zum Trainingsauftakt, dann Wechsel in die Bundesliga: Torwart schießt auf Instagram gegen Ex-Mitspieler

Düsseldorf - Eine ganze Saison lang lagen bei Fortuna Düsseldorf die Nerven blank. Am Ende gipfelte eine Spielzeit zum Vergessen im Absturz in die 3. Liga . Einer, der immer alles für die Rheinländer gegeben hat, ist Torwart Florian Kastenmeier (29). Wie heftig das Innenleben des Teams ausgesehen haben muss, zeigt jetzt eine Aktion des Keepers auf Instagram.

Florian Kastenmeier (29, r.) hat auf Instagram scharf gegen seinen Ex-Mitspieler Sima Suso (21, l.) geschossen. © Imago / Jan Huebner

Denn sein ehemaliger Mitspieler Sima Suso (21) besaß nach dem Abstieg eigentlich noch einen Vertrag bei der Foruna, meldete sich vor dem Trainingsauftakt mit den üblichen Medizinchecks allerdings krank. Er nahm an keiner einzigen Einheit der Düsseldorfer teil.

Am Freitag verkündete Fortuna dann den Wechsel des Mittelfeldspielers in die Bundesliga zum FC Augsburg. Florian Kastenmeier konnte da seine Finger nicht mehr stillhalten und setzte auf dem Instagram-Account des Klubs einen pikanten Kommentar drunter: "Trotz Krankmeldung Medizincheck bestanden … krass", schrieb er.

Noch bevor der Verein oder er selbst den Beitrag löschten, bekam er aus der Fan-Community jede Menge Applaus und Zustimmung. Ein User schrieb sarkastisch: "Lieber Sima, ich wünsche dir gute Besserung. Aber hab gehört in Augsburg gibt es gute Hausärzte!"

Ein anderer Nutzer erklärte: @F.kastenmeier allen aus dem Herzen gesprochen. Nur Hochachtung vor dir! Anführer, Mann der die Wahrheit sagt!"

Kastenmeier selbst besitzt nach dem Abstieg keinen Vertrag mehr bei der Fortuna, die Verhandlungen über eine Verlängerung scheiterten. Aktuell ist der Schlussmann vereinslos, nachdem ein angestrebter Wechsel zu Werder Bremen geplatzt war.