24.05.2026 06:30 Unerwartetes Bosse-Beben in Düsseldorf nach dem Abstieg: Sportboss Mislintat muss gehen

Fortuna Düsseldorf hat nach dem Abstieg in die 3. Liga Probleme ohne Ende, jetzt kommt es zum Bosse-Beben, Sportboss Sven Mislintat muss gehen.

Von Tina Hofmann

Düsseldorf - Die Themen nach dem fatalen Absturz in die 3. Liga werden bei Fortuna Düsseldorf nicht weniger: In Folge eines unerwarteten Bosse-Bebens muss jetzt nach nur fünf Monaten im Amt Sportchef Sven Mislintat (53) seinen Stuhl räumen.

Sven Mislintat (53) muss nach nur fünf Monaten im Amt bei Fortuna Düsseldorf gehen. © Federico Gambarini/dpa Das berichteten am späten Samstagabend mehrere Medien übereinstimmend. Demnach soll das Aus von "Diamantenauge" am Sonntag offiziell gemacht werden. Nach einer ersten Sitzung am vergangenen Mittwoch, in der der Aufsichtsrat das erste Mal über die Personalie diskutierte, soll am Samstag im Gremium die Entscheidung gegen Mislintat gefallen sein. Daraufhin hätten beide Seiten den Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Mit Samir Arabi (47), der von 2011 bis 2023 Geschäftsführer Sport bei Arminia Bielefeld und in den vergangenen drei Jahren ohne Job war, soll ein Nachfolger bereits feststehen. Sven Mislintat hatte erst Mitte Dezember den Job des Sportvorstandes bei der Fortuna nach dem Aus seines Vorgängers Klaus Allofs (69) übernommen. An seinem ersten Arbeitstag feuerte er Sportdirektor Christian Weber (42), der anschließend zur SV Elversberg wechselte und in der vergangenen Woche mit dem Klub in die Bundesliga aufstieg. Fortuna Düsseldorf Ende für Anfang bei Fortuna Düsseldorf - seinen Nachfolger kann man sich nicht ausdenken Mislintat hatte die Fortuna in einer schwierigen Phase übernommen. Der Klub war durch eine zweifelhafte Transferpolitik im vergangenen Sommer schnell in unruhiges Fahrwasser gelangt, was nach Erfolglosigkeit in der Entlassung des langjährigen Coaches Daniel Thioune (51) im Oktober 2025 gipfelte.

Der langjährige Sport-Geschäftsführer von Arminia Bielefeld, Samir Arabi (47) soll den Posten von Mislintat übernehmen. © Friso Gentsch/dpa

Fortuna Düsseldorf: Markus Anfang und Florian Junge haben Kündigungsschutzklage eingereicht

Markus Anfang (51, r.) und Co-Trainer Florian Junge (39, l.) reichten nach ihrem Aus Kündigungsschutzklage gegen Fortuna Düsseldorf ein. © Anke Waelischmiller/dpa Es übernahm Markus Anfang (51), der im April von Mislintat aber ebenfalls entlassen wurde. Mit Alexander Ende (46) kam ein Nachfolger, der das Team zwar kurzzeitig stärken, am letzten Spieltag den Absturz in die 3. Liga aber auch nicht mehr verhindern konnte. In der Causa Anfang hat der Klub jetzt auch noch Ärger am Hals, denn der ehemalige Cheftrainer und sein Co-Trainer Florian Junge (39) haben nach Informationen von Bild und der Rheinischen Post am 4. Mai eine Kündigungsschutzklage eingereicht, weil beide am 12. April nicht freigestellt, sondern gekündigt wurden. Ihre Verträge sollen eine Klausel für solch einen Fall enthalten haben, allerdings gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der Klausel beziehungsweise deren Interpretation von Fortuna-Seite. Ursprünglich waren zwei Gütetermine anberaumt, die nach dem Abstieg in die 3. Liga jedoch aufgehoben wurden. Fortuna Düsseldorf Nächster Zweitliga-Klub schmeißt Trainer raus! Nachfolger ist schon da Beide Seiten wollen eine gütliche Einigung an, ein Schlichtungsverfahren beim DFB soll angestrebt werden.

Auf der Geschäftsstelle sollen 60 Prozent der Mitarbeitenden nach dem Abstieg gehen