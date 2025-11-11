Auerbach, Plauen oder Glauchau? Wilde Gerücht um FSV-Ikone "Zimbo"

Zwickau - Die geringen Einsatzzeiten von Marc-Philipp Zimmermann (35) beim FSV Zwickau lassen die Gerüchteküche brodeln, ob es zu einem vorzeitigen Wechsel des Torjägers und Publikumslieblings kommt. Wie TAG24 erfuhr, haben die Oberligisten VfB Auerbach, Absteiger VFC Plauen und Neuling Empor Glauchau herangehorcht.

Bleibt zumindest bis zum Sommer beim FSV Zwickau: Torjäger Marc-Philipp Zimmermann (35). © Picture Point/Gabor Krieg

"Ja, es stimmt, man hat sich bei uns erkundigt. Aber dass wir ihn abgeben wollen, ist nichts weiter als ein Gerücht. 'Zimbo' hat Vertrag bis zum Sommer und den wollen wir auf alle Fälle erfüllen", schiebt Sportdirektor Robin Lenk (41) etwaigen Spekulationen sofort einen Riegel vor.

Es wäre dem Umfeld wohl auch schwer zu erklären, den Torgaranten der letzten beiden Spielzeiten, wo Zimmermann ein Stück weit die sportliche Lebensversicherung war, jetzt im Winter einfach so ziehen zu lassen.

Lenk sieht das ähnlich: "In einer schweren Zeit, in der sich der Verein nach dem Drittligaabstieg befand, hat er sich trotz seiner hauptberuflichen Arbeit bei der Polizei dazu entschlossen, uns zu helfen. Das ist ihm gar nicht hoch genug anzurechnen."