FSV Zwickau: BVB-Bubis zeigen, wie Männerfußball geht und verschärfen die Krise

Zwickau - Der FSV Zwickau zeigt sich am Sonntag im direkten Duell der offensivschwächsten Drittligisten erschreckend schwach und unterliegt bei Borussia Dortmund II. in der Höhe vollkommen verdient mit 0:4 (0:2).

Dortmund-Kicker Justin Njinmah (r.) nach seinem Treffer zum 0:2. © Picture Point/Jan Fromme

Vom angekündigten Männerfußball keine Spur! Michael Eberwein spielte steil in die Lücke zwischen Davy Frick und Löhmannsröben auf Justin Njinmah (25.) - 0:2.

"Wir wollten eigentlich aktiv in den Zweikämpfen sein, haben das aber speziell in der ersten Halbzeit zu keinem Zeitpunkt geschafft", kritisiert FSV-Coach Thielemann.

Brinkies verhinderte mehrfach den vorzeitigen K.o., wurde von seinen Vorderleuten aber weiter im Stich gelassen. Moses Otuali (75.) und der starke Njinmah (90.) besiegelten die deutliche Klatsche.

Thielemann ernüchtert: "Man muss ehrlich sagen, dass die Niederlage in der Höhe verdient ist. Wir müssen diese Einstellung in der Zweikampfführung Woche für Woche abrufen, sonst sieht es so aus, wie speziell in der ersten Halbzeit."