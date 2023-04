Ex-Dynamo-Coach Kauczinski schreibt den FSV Zwickau nicht ab: "Habt ein geiles Spiel gemacht!"

Zwickau - "Ihr habt ein geiles Spiel gemacht!", sagte nicht irgendwer, sondern Wehen Wiesbadens Cheftrainer Markus Kauczinski (53), nachdem der FSV Zwickau seiner Mannschaft beim 4:3 am Samstag alles abverlangt hatte. Warme Worte, doch drei Punkte wären für die Westsachsen wichtiger gewesen.

Abwehrmann Frick ließ trotz der bitteren Last-Minute-Niederlage nicht den Hauch eines Zweifels daran aufkommen, dass die Schwäne auch am Ostersonntag gegen Saarbrücken genau das tun werden: "Da wird wieder von Neuem angepfiffen. Wir geben nicht auf, sondern bleiben dran. Das machen wir bis zum letzten Spieltag!"

Zwickau tat, worauf es sich bestens versteht: fighten. Vom Engagement, das der Vorletzte an den Tag legte, zog auch Kauczinski seinen Hut: "Ich hatte leider recht, dass ihr uns einen harten Kampf liefern werdet. Über eine Punkteteilung hätten wir uns vielleicht nicht beschweren dürfen. Den Punkt hättet ihr vielleicht verdient gehabt."

Denn die Chancen auf den Klassenerhalt stehen nun noch ein Stückchen schlechter. Wenngleich der Auftritt, vor allem was die erste Halbzeit anbelangt, Mut macht. "Wir sind verdient mit einer Führung in die Pause gegangen", betont Davy Frick (32).

Noch fünf Siege aus den letzten acht Partien, darunter Begegnungen mit Saarbrücken, Osnabrück, Mannheim oder Dresden sind zwar ein Hammer-Programm, aber ein Blick in die jüngere Vergangenheit der 3. Liga zeigt: Es ist nicht unmöglich.

So sicherte Carl Zeiss Jena 2018/19 mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien noch auf den letzten Drücker die Klasse. Entscheidend für die Mannschaft von Lukas Kwasniok (41) war dabei ein Heimsieg am letzten Spieltag gegen 1860 München - auch Zwickau trifft am 38. Spieltag zu Hause auf die Sechziger.

Und Totgesagte leben bekanntlich länger ...