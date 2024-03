Großes Lob für Zwickau von Energie-Coach Wollitz: "Der beste Platz in dieser Liga"

Zwickau - Es fließt zwar noch etwas Wasser die Zwickauer Mulde hinunter, ehe der FSV in der Regionalliga Nordost solche Ambitionen hegen kann, die sich mit dem Aufstieg in die 3. Liga beschäftigen. Und doch lohnte sich der Blick auf Energie Cottbus, was es dazu unter anderem alles braucht.