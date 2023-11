In Unterzahl nur Remis! FSV-Spieler Frick: "Da musst du einfach drei Punkte mitnehmen"

Der FSV Zwickau schaffte es am Freitag nicht, in Überzahl gegen Greifswald zu gewinnen. FSV-Spieler Davy Frick (33) ärgert sich.

Von Michael Thiele

Zwickau - Sie hüpften vor den Fans in Block E5, feierten so ausgelassen, dass man meinen konnte, der FSV Zwickau habe gegen den Greifswalder FC gesiegt. Dabei ist Zwickau Letzter. Da reibt sich mancher die Augen. Nicht etwa, weil sie so schlecht performen würden, sondern aus ihren Möglichkeiten einfach zu wenig machen.

Dem FSV Zwickau gelang es am Freitag nicht, in Überzahl gegen Greifswald zu siegen. Es blieb bei einem 2:2. © Picture Point/Gabor Krieg "Ich habe einen sehr starken FSV gesehen. Ich weiß nicht, ob es sogar das beste Saisonspiel gewesen ist. Das müssen die Verantwortlichen bewerten", urteilt Greifswalds Sportdirektor David Wagner (49).

"Ich habe viel Intensität gesehen, viel Leidenschaft, alles, was der Fußball so mitbringt. Inklusive vieler Fehler. Auch auf unserer Seite", fährt der 49-Jährige fort. Greifswalds gröbsten Fehler beging Niklas Brandt (32), der nach Rudelbildung in Folge eines Zweikampfs zwischen Can Coskun (25) und Theo Martens (20) Rot sah. Die Zwickauer Fehler lagen offensiv in der einmal mehr ungenügenden Chancenverwertung und defensiv in individuellen Fehlern. FSV Zwickau Trotz Überzahl: FSV Zwickau schafft nur Remis gegen Greifswald und ist Letzter "Wir zeigen schon ein gutes Spiel, begünstigt durch die rote Karte. Du darfst aber nicht so blöde Gegentore kriegen", befindet Davy Frick (33) und ergänzt: "Da musst du einfach drei Punkte mitnehmen. So sind wir froh, dass es einer ist."



FSV-Spieler Frick: "Ich frage mich echt, was machen wir verkehrt?"